L’attaquant portugais entre à hauteur de 25 % au capital d’Almeria, en D2 espagnole, via sa structure CR7 Sports Investments.

Cristiano Ronaldo poursuit sa mue d’athlète-investisseur. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’attaquant de 41 ans annonce l’acquisition de 25 % du capital de UD Almería, actuel troisième de deuxième division espagnole.

Official statement: Cristiano Ronaldo invests in UD Almería as part of the club ownership consortium led by SMC Group pic.twitter.com/0lk92FUjPH — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) February 26, 2026

L’opération a été réalisée via CR7 Sports Investments, nouvelle filiale de CR7 SA, la structure qui centralise ses activités commerciales et participations stratégiques.

« J’ai depuis longtemps l’ambition de contribuer au football en dehors des terrains. L’UD Almería est un club espagnol doté de solides fondations et d’un potentiel de croissance évident », explique le quintuple Ballon d’Or.

Le président du club, Mohamed Al Khereiji, salue l’arrivée d’un actionnaire « qui connaît parfaitement les Championnats espagnols et comprend le potentiel de ce que nous construisons ».

« Concrétiser des opportunités stratégiques »

Déjà détenteur de 15 % d’Al-Nassr en Arabie saoudite, Ronaldo confirme ainsi son positionnement hybride : toujours joueur, mais désormais acteur structurant du football professionnel. À travers CR7 Sports Investments, il entend « évaluer et concrétiser des opportunités stratégiques » dans le sport.

Un pas de plus vers l’après-carrière, pensé comme une montée en gamme entrepreneuriale.

