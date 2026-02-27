Un rapport 2026 de l’UEFA confirme la fragilité financière des clubs français. OM et OL plongent, tandis que le PSG creuse encore l’écart en Ligue 1.

L’UEFA a publié, ce jeudi 26 février, son rapport 2026 sur les finances des clubs européens. Si les recettes globales ont dépassé les 30 milliards d’euros en 2025, la situation française tranche avec la dynamique continentale.

Parmi les clubs affichant plus de 50 M€ de pertes d’exploitation, trois sont français : Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille et RC Strasbourg Alsace. L’OL accuse 196 M€ de pertes avant impôts, l’OM 105 M€, quand Chelsea atteint 407 M€. À l’inverse, LOSC Lille figure parmi les clubs les plus rentables d’Europe avec 94 M€ de bénéfices avant impôts.

Fort déséquilibre en Ligue 1

Le rapport souligne aussi un déséquilibre structurel en Ligue 1. En matière de recettes commerciales et sponsoring, le ratio entre le club leader et le club médian atteint 29 en France – contre 9 en Angleterre et 7 en Allemagne. Une domination largement incarnée par le Paris Saint-Germain, seul club français au profil véritablement mondial.

L’UEFA appelle à renforcer les mécanismes de solidarité pour limiter ces écarts. Un signal clair pour la Ligue 1, confrontée à une fragilité économique persistante.

