Depuis 1980, la note 10/10 de L’Équipe n’a été attribuée que 19 fois. Un documentaire inédit, diffusé ce vendredi 27 février, plonge dans les coulisses de ce graal journalistique.

La chaîne L’Équipe diffusera ce vendredi à 20 h 40 un nouveau documentaire de sa collection Explore : « Dix sur dix ». Disponible dès le lendemain sur le site et l’application, ce film de 53 minutes coproduit avec Vandelay Industries et réalisé par Stéphane Basset revient sur une institution du quotidien sportif : la note attribuée aux joueurs.

« La rareté, l’exceptionnel »

Depuis 1980, la note maximale de 10/10 n’a été décernée qu’à 19 reprises. « 10/10, c’est que dans ce match, on ne peut pas faire mieux », résume Jérôme Bureau, ancien directeur des rédactions. « C’est la perfection, la rareté, l’exceptionnel », ajoute Bernard Lions. Mais la subjectivité demeure : « Zidane en finale 98 n’a pas eu 10/10, donc tout est subjectif », rappelle Mélisande Gomez, responsable de la rubrique foot du quotidien sportif, en début de documentaire.

À travers archives, témoignages et immersion dans la rédaction, le film revient sur ces performances hors norme signées Lionel Messi, Erling Haaland, Neymar ou plus récemment Donovan Léon. Au-delà des exploits, « Dix sur dix » interroge la responsabilité d’une note devenue référence dans le paysage médiatique et culturel du football français.

