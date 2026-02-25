Après France–Italie, les maillots du XV de France sont mis aux enchères sur MatchWornShirt pour soutenir Rugby au Cœur. Si vous voulez vous offrir la tunique de Toto Dupont, il faudra sortir le porte-feuille.

Nouvelle initiative solidaire dans le cadre du Tournoi des Six Nations. En partenariat avec la Fédération française de Rugby (FFR) et MatchWornShirt, les 23 maillots officiels portés ou fournis lors de France-Italie sont mis aux enchères au profit de Rugby au Cœur, qui finance des projets éducatifs et citoyens dans les clubs.

L’engouement est immédiat : la tunique d’Antoine Dupont a déjà dépassé les 1 300 euros, tandis que celle de Louis Bielle-Biarrey franchit la barre des 1 000 euros.

28.000 euros récoltés en deux matchs

Les premières ventes réalisées lors de France-Irlande et Pays de Galles-France ont permis de récolter plus de 28 000 euros. Les enchères restent ouvertes encore deux jours pour les tuniques de France–Italie. Le dispositif sera reconduit pour les deux dernières rencontres des Tricolores (Ecosse-France et France-Angleterre).

Après le succès du Boxing Day du Top 14, le rugby confirme sa capacité à transformer ses temps forts en leviers solidaires… et très convoités.

