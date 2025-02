L’Olympique de Marseille, Treizième Homme et Mars 360 consolident leur ancrage territorial en s’associant lors du CIC Tour de la Provence 2025 qui se déroulera du 14 au 16 février.

L’OM, Treizième Homme – l’organisation qui réunit les programmes RSE du club – et Mars 360 – l’opérateur exclusif de l’Orange Vélodrome – entrent donc dans la course en devenant partenaires de cet événement sportif incontournable du territoire provençal.

Dans les faits, Treizième Homme est le partenaire officiel du maillot du Chouchou ! Désigné par le public via les réseaux sociaux de l’épreuve, ce maillot singulier donne en effet à chacune et chacun la possibilité d’élire son coureur fétiche.

Pour information, la neuvième édition du CIC Tour de la Provence – dont le tenant du titre est le Danois Mads Pedersen – s’élancera de la cité phocéenne le 14 février et arrivera à Arles le 16 février. Le départ s’effectuera du parvis de l’Orange Vélodrome, véritable épicentre de la ferveur marseillaise.

Les jours de course, votez directement sur le compte Instagram officiel de l’évènement pour élire votre coureur préféré : le plus méritant, le meilleur outsider ou tout simplement… votre chouchou !

« Notre engagement auprès de cette course cycliste reconnue témoigne d’une volonté de participer activement à la vie sportive et culturelle de notre région. Cet événement (…) constitue désormais un rendez-vous très attendu qui permet aux gens de se rassembler autour du sport, tout en donnant un beau coup de projecteur sur notre territoire. » (Fabrizio Ravanelli, Conseiller institutionnel et sportif de l’OM)