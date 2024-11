Louis Vuitton réunit à nouveau Rafael Nadal et Roger Federer

Quelques jours après le dernier match de la carrière de l’espagnol, Vuitton dévoile le second chapitre de sa campagne « Core Values ».

Souvenez-vous en mai dernier lorsque Louis Vuitton réunissait deux des meilleurs tennismen de l’histoire au sommet de la chaîne de montagnes des Dolomites, en Italie. Intitulé « Un voyage, deux légendes jusqu’au sommet », Nadal et Federer retraçaient leurs parcours respectifs marqués par « l’ambition, la détermination et l’esprit de découverte ».

Le tout fait partie de la campagne « Core Values », célébrant « l’héritage du voyage Louis Vuitton, les collaborations avec des personnes exceptionnelles et la transmission tant physique qu’émotionnelle » explique Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton. « Ce fut extraordinaire de travailler avec Roger Federer et Rafael Nadal sur ce nouveau volet – deux athlètes inspirants, amis et rivaux acharnés, témoins de la discipline et de l’excellence de leurs parcours sportifs ».

Quelques jours après la fin de carrière de Rafael Nadal, la marque du groupe LVMH en profite pour lancer la deuxième partie de cette campagne. Sous l’objectif de la photographe Annie Leibovitz, le but est de montrer le suisse et l’espagnol gravir ces montagnes comme « une métaphore visuelle de leurs carrières respectives marquées par un profond respect mutuel et une grande amitié, surmontant tous les obstacles ». Sans pour autant oublier de le faire tout vêtu de Louis Vuitton.

Mais franchement, Rafael Nadal et Roger Federer assis sur une malle Louis Vuitton sous la neige, c’est la classe.

