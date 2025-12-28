Dotations records, bonus spectaculaires et dispositif marketing inédit : le Championnat du monde de fléchettes 2026 change d’échelle. Décryptage d’un tournoi devenu un vrai business.

Longtemps perçues comme un sport de pub britannique, les fléchettes s’imposent désormais comme un spectacle global… et un business en pleine explosion. Le Championnat du monde 2026, organisé par la Professional Darts Corporation (PDC), en est la parfaite illustration avec une enveloppe financière jamais atteinte dans l’histoire de la discipline.

Disputé du 11 décembre au 3 janvier à l’Alexandra Palace de Londres, antre mythique du darts mondial, le tournoi réunit 128 joueurs venus du monde entier. Et pour cette édition, la PDC a frappé fort : la dotation globale atteint 5 millions de livres sterling, soit près de 5,8 millions d’euros, un montant tout simplement doublé en un an.

Un jackpot historique pour le vainqueur

Le futur champion du monde repartira avec un chèque d’un million de livres sterling, environ 1,17 million d’euros. Une prime inédite qui symbolise le changement de dimension économique du tournoi. À titre de comparaison, le tenant du titre Luke Littler avait touché deux fois moins lors de son sacre précédent. Une inflation assumée, rendue possible par la hausse des droits TV, des partenariats commerciaux et de l’attractivité internationale de l’événement.

Au-delà du vainqueur, chaque tour franchi garantit des gains conséquents, transformant le Mondial en source de revenus structurante pour les joueurs du circuit.

« Nine Darter » très bien récompensé

La PDC et son sponsor titre Paddy Power ont également multiplié les mécaniques incitatives. Toute partie parfaite en neuf fléchettes, le célèbre « Nine Darter », est récompensée par un bonus de 180 000 livres. Particularité : la même somme est attribuée à un spectateur présent dans la salle, tandis qu’un don équivalent est reversé à une association de lutte contre le cancer de la prostate.

🚨9 DART BONUS🚨 A reminder that as part of THE EVEN BIGGER 180, we are handing out £180,000 when a 9 darter lands during the World Darts Championship 🎯 That’s:

💰£60k to @ProstateUK

💰£60k to the player

💰£60k to a fan in the crowd@GaryAnderson180 was just one dart away… pic.twitter.com/iP7WVGpNBR — Paddy Power (@paddypower) December 28, 2025

Chaque « 180 » réalisé pendant le tournoi déclenche également un don automatique de 1 000 livres à cette même association, liant performance sportive, engagement sociétal et visibilité de marque.

Nouvelle activation cette année : le défi « Darts of Destiny ». Juste avant la finale, un spectateur tiré au sort tentera d’inscrire 180 points en neuf fléchettes maximum. En cas de réussite, il repartira avec 180 000 livres. Une opération pensée pour créer de la viralité et renforcer l’expérience fan.

Où regarder le Mondial en France ?

En France, le Championnat du monde de fléchettes est diffusé en clair sur La chaîne L’Équipe. Le groupe propose la majorité des sessions en direct, l’après-midi comme en soirée, du premier tour jusqu’à la finale. Une exposition précieuse pour une discipline encore émergente sur le marché français.

Même pendant les pauses, le public de l’Alexandra Palace est en grande forme ! Suivez le Championnat du monde de fléchettes en direct sur @lachainelequipe et L’Équipe live #lequipeFLECHETTES pic.twitter.com/SbbXqGT2QU — L’Équipe (@lequipe) December 16, 2025

Côté tricolore, un seul joueur était engagé : Thibault Tricole. Le Français n’a toutefois pas franchi son premier tour, confirmant l’écart encore important avec l’élite mondiale.

Avec ses primes record, ses activations innovantes et une diffusion élargie, le Mondial de fléchettes illustre comment un sport de niche peut devenir un produit de divertissement rentable, calibré pour les diffuseurs, les sponsors… et les fans.

