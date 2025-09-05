La saison 2025-2026 du Top 14 redémarre ce samedi 6 septembre. Elle sera marquée par une nouvelle lutte intense entre huit équipementiers : Nike, adidas, Macron et d’autres rivalisent pour habiller les clubs et capter l’attention des fans de rugby.

Dans le Top 14, la concurrence ne se limite pas aux affrontements rugueux sur le terrain. En coulisses, les équipementiers rivalisent d’ingéniosité pour habiller les clubs, séduire les supporters et gagner en visibilité dans ce championnat de rugby très médiatisé.

Nike et Macron les plus nombreux

Pour la saison 2025-2026, la répartition des partenariats révèle une diversité de stratégies parmi les grandes marques. Nike s’impose comme un acteur majeur en équipant trois clubs phares : Toulouse, Racing 92 et Toulon. La marque américaine joue la carte de la notoriété mondiale et de l’innovation pour renforcer son image dans l’Hexagone.

Macron, déjà bien implanté dans le rugby français, habille Clermont, Pau et Lyon, capitalisant sur une approche de proximité et un soutien solide auprès des clubs. adidas, quant à elle, équipe deux clubs importants, La Rochelle et Perpignan, misant sur son expertise technique et son aura internationale.

La compétition ne s’arrête pas aux poids lourds. Kappa habille Bordeaux et le Stade Français, apportant une touche italienne et un style distinctif à ces équipes. Umbro, avec Castres, et Joma, avec Montauban – promu en Top 14 – , jouent une partition plus niche, souvent axée sur des partenariats locaux ou régionaux.

Hummel débarque en Top 14

Montpellier, lui, est désormais équipé depuis cet été par Hummel, marque danoise en pleine expansion dans le rugby, tandis que Bayonne continue de faire confiance à la française Le Coq Sportif, incarnant une identité tricolore forte et une valorisation du made in France.

Pour ces équipementiers, le Top 14 est un véritable terrain de jeu stratégique. Chaque maillot devient un support marketing puissant, générant à la fois ventes, contenus digitaux et activations auprès des fans. Les collections spéciales, maillots « third », campagnes sociales et événements pop-up sont autant d’outils pour capter l’attention dans un marché toujours plus concurrentiel.

Avec cette diversité d’acteurs et de partenariats, la guerre des maillots en Top 14 illustre parfaitement l’importance du marketing sportif dans le rugby professionnel. Une bataille d’image et d’innovation qui reflète la montée en puissance du championnat, entre tradition et modernité.

À lire aussi : Toulouse en tête, Montauban en difficulté : voici les budgets des clubs de Top 14 pour la saison 2025-2026