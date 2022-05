MAIF nouveau partenaire et assureur officiel de la Fédération Française de Triathlon

Cette semaine, la MAIF a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la Fédération Française de Triathlon.

« Engagée dans une démarche de Développement Durable depuis plusieurs années, la F.F.TRI amplifie ses actions pour un sport toujours plus vertueux et se fait accompagner par MAIF au travers de son dispositif Sport Planète » précise le communiqué. Dans le cadre de cet accord, MAIF devient partenaire et assureur officiel de la Fédération Française de Triathlon.

Lors des prochains évènements dont les Championnats de France, des villages Sport Planète accueilleront sportifs et visiteurs autour d’animations sur la thématique du sport écoresponsable. « En devenant partenaire de la Fédération Française de Triathlon, MAIF conforte son ancrage auprès des acteurs du sport français engagés. Notre volonté est d’accompagner cette fédération et ses publics dans le déploiement d’actions écoresponsables » ajoute Dominique Mahé, Président du Groupe MAIF. « En sensibilisant et formant les organisateurs sportifs, le dispositif MAIF Sport Planète apporte une nouvelle fois des solutions concrètes pour mieux piloter leur impact environnemental. »

Pour rappel, MAIF est déjà partenaire de la Fédération Française d’Athlétisme et de celle de basketball.