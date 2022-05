Tennis – Pepperstone nouveau partenaire de l’ATP et Namer de son classement

Aujourd’hui, l’ATP a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Pepperstone, plateforme de trading en ligne.

Dans le cadre de cet accord signé pour 5 ans, soit jusqu’en 2026, Pepperstone s’offre le Naming du classement ATP qui est rebaptisé « Pepperstone ATP Rankings » après avoir été associé à FedEx ou encore Emirates.

Nouveauté, l’officialisation de ce partenariat est accompagné du lancement d’un nouveau classement en temps réel avec le « Pepperstone ATP Live Rankings » qui permettra aux fans de tennis, joueurs et médias de suivre l’impact des résultats sur le classement ATP.

Pepperstone devient ainsi Partenaire Platinum de l’ATP et bénéficiera d’une visibilité lors de certains tournois dont le Nitto ATP Finals qui se dispute dorénavant à Turin. En outre, la plateforme sera associée au classement de la Race (Turin et Milan), celui de l’ATP Cup et sera également le presenting partner de la cérémonie des N°1 (simples et doubles) organisée en fin d’année au Masters.

A lire également