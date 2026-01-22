Après la finale de la CAN 2025, Vanessa Le Moigne annonce sur ses réseaux sociaux vouloir quitter la couverture du football sur beIN Sports, évoquant harcèlement et désillusion.

Trop, c’est trop ! La journaliste Vanessa Le Moigne a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi en story Instagram, son intention d’arrêter de couvrir le football pour beIN Sports à la fin de la saison. « Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j’arrête et maintenant je me sens libérée », écrit-elle.

Présentatrice de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, elle a relayé plusieurs messages « extrêmement violents et insultants » reçus après la diffusion d’un extrait de son interview d’après-match d’Édouard Mendy. Une séquence dans laquelle elle évoquait les incidents en tribunes. « Je ne parle pas de football. À ce moment-là, je ne sais pas si les deux jeunes que j’ai vus sortir sur une civière sont en vie », explique-t-elle, regrettant un manque de contexte autour de la vidéo.

« Je leur laisse la place »

Au-delà du cyberharcèlement, la journaliste de 43 ans évoque un malaise plus profond avec le milieu du football. « Que les supporters ne comprennent pas, c’est ok. Mais mes « pairs », à l’affût de mon moindre fourchage depuis des années… je leur laisse la place », écrit-elle encore.

Affectée à la Ligue 2 depuis l’été dernier, elle compte tout de même aller au bout de la saison entamée. De son côté, beIN Sports, interrogée par L’Equipe, indique « ne pas commenter les prises de parole individuelles » tout en condamnant « toutes les formes d’attaques » visant ses collaborateurs.

