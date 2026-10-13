Netflix réalise une opération majeure sur le marché des droits sportifs. La plateforme diffusera les 104 matchs de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre, avec une partie des rencontres accessibles gratuitement.

Netflix frappe un grand coup sur le marché des droits TV sportifs. La plateforme américaine a annoncé avoir acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde masculine 2030 en Espagne et en Andorre. Un accord qui lui permettra de proposer en direct les 104 rencontres de la compétition.

Organisé principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, le Mondial 2030 marquera le centenaire de l’épreuve. Pour l’occasion, Netflix prévoit un dispositif éditorial complet, avec des émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match, ainsi qu’un rendez-vous quotidien consacré à la compétition.

Diffusion partielle en clair

L’accord prévoit également une diffusion partielle en clair. Au moins un match par journée, dont toutes les rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale, sera accessible gratuitement sur une chaîne nationale partenaire, dont l’identité reste à préciser.

Déjà détenteur des droits des Coupes du monde féminines 2027 et 2031, Netflix poursuit ainsi son offensive dans le sport en direct.

Cette acquisition constitue un nouveau signal pour les diffuseurs traditionnels, confrontés à la montée en puissance des plateformes de streaming sur le marché des droits sportifs. Le montant de l’accord n’a pas été communiqué.

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