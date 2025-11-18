Mathieu Moura nommé DRH France de Betclic Group

Betclic Group annonce la nomination de Mathieu Moura en tant que Directeur des Ressources Humaines France.
- Juriste de formation et titulaire d’un Master 2 en Ressources Humaines (Université de Toulouse), Mathieu Moura débute sa carrière chez Sopra Steria avant de rejoindre Europcar International en tant que HR Manager du siège.
- À Bordeaux, il consacre quinze années à Cultura, dont sept comme DRH (2018–2025). Il y pilote des politiques RH centrées sur l’engagement, le leadership managérial, la conduite du changement, et une communication interne efficace.
- Son arrivée au sein de Betclic Group s’inscrit dans la transformation de la Direction des Ressources Humaines pour renforcer son rôle de véritable partenaire business au service de la croissance du Groupe.
- Mathieu Moura prendra la direction de la France, un marché stratégique pour Betclic Group. En effet, le siège du groupe basé à Bordeaux est l’un des plus grands pôles d’emploi de la région avec plus de 900 collaborateurs.
- Aux côtés de Xavier Guéry, DRH Group, Mathieu Moura apportera son expérience du management et sa capacité à conduire des projets de transformation RH importants pour contribuer à faire du groupe le leader européen de son marché.
La déclaration
« C’est un challenge passionnant de rejoindre Betclic Group dans une phase majeure de son développement avec pour feuille de route : attirer les meilleurs talents, développer les compétences clés et renforcer nos pratiques managériales. » (Mathieu Moura, DRH France Betclic Group)