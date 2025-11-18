Mathieu Moura nommé DRH France de Betclic Group

Betclic Group annonce la nomination de Mathieu Moura en tant que Directeur des Ressources Humaines France.

« C’est un challenge passionnant de rejoindre Betclic Group dans une phase majeure de son développement avec pour feuille de route : attirer les meilleurs talents, développer les compétences clés et renforcer nos pratiques managériales. » (Mathieu Moura, DRH France Betclic Group)