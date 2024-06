Sport Market et Webedia Prod dévoilent la nouvelle campagne de sensibilisation au piratage de l’APPS avec « Protège Ton Sport »

En marge de l’UEFA Euro 2024, l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) dévoile une nouvelle campagne de sensibilisation au piratage de contenus sportifs.

Avec « Protège Ton Sport », l’APPS souhaite rappeler que l’offre légale est bénéfique à la filière sport au global, avec notamment la Taxe Buffet qui vient prendre 5% du montant des encaissements de droits TV pour l’Agence Nationale du Sport.

Fléau et véritable menace de la valeur des droits sportifs ces dernières années, le streaming illégal est donc pointé du doigt à travers un clip réalisé en « reverse thinking » avec un renversement du message provoqué par un changement du sens de lecture. Une campagne signée Sport Market et Webedia Prod.

« Quand on est attaché au sport et au respect des règles, on comprend bien le message de cette campagne. Les droits sportifs procurent des ressources vitales au sport dans son ensemble et les faire respecter est la condition de son développement » explique Bruno Bianzina, Directeur Général de Sport Market, dans un communiqué. « En tant qu’entreprise à mission, cette vision d’intérêt général pour un sport durable nous a paru importante à porter. Soyons le plus nombreux possible à protéger le sport. »

L’APPS, l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs, a été créée en janvier 2018 et regroupe 18 membres représentant les principaux télédiffuseurs et organisateurs de compétitions sportives (fédérations, ligues professionnelles, Comité International Olympique).

Les 18 membres de l’APPS

beIN SPORTS, Canal+, Eurosport, L’Equipe, TF1, France Télévisions, RMC Sport, l’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (ACCeS), la Fédération Française de Basketball, la Fédération Française de Tennis, la Ligue de Football Professionnel, la Ligue Nationale de Basketball, la Ligue Nationale de Handball, la Ligue Nationale de Rugby, la Ligue Nationale de Volleyball, l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP) le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité International Olympique (CIO).

