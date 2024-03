Nike dévoile les nouveaux maillots 2024 pour l’Euro et la Copa America

Ce lundi, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de ses principales sélections qui participeront pour certaines à l’UEFA Euro 2024 et à la Copa America.

Quelques jours après adidas qui s’est notamment fait remarquer un maillot « Tintin » pour la Belgique, c’est donc au tour de l’équipementier américain de dévoiler les nouveau kits 2024.

Après les maillots de l’Equipe de France à découvrir en détails ici, découvrez ci-dessous les maillots de l’Angleterre, les Pays-Bas, Canada, Brésil, Croatie, Norvège, Pologne, Portugal, Turquie, Nigéria, Corée et Chine.

Designed for the biggest moments.

The 2024 National Team kits disrupt convention with bold twists on icons.

Featuring 𝑫𝒓𝒊-𝑭𝑰𝑻 𝑨𝑫𝑽 😮‍💨 innovation, each kit is engineered for the needs of the modern footballer, from kick off to the final whistle.#NikeFootball pic.twitter.com/nRTS2zFcdR

