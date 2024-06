Betclic mise sur le footix dans sa nouvelle publicité TV pour l’Euro 2024

A l’occasion de l’UEFA Euro 2024, l’opérateur de paris sportifs Betclic, partenaire des Bleus, dévoile un nouveau spot publicitaire visible en télévision qui célèbre le footix.

Conçue par l’agence Marcel, la campagne ouvre les bras à tous les parieurs, y compris aux footix qui reviennent tous les 2 ans.

« Par sa position de leader français du pari sportif en ligne et partenaire officiel des Bleus, Betclic est la destination naturelle pour tous ceux qui souhaitent parier sur l’Euro. Par cette campagne, Betclic et sa communauté de parieurs experts souhaitent, sur un ton rassembleur et bienveillant, la bienvenue à tous les parieurs, y compris les plus novices » nous précise Laurent Burel, Directeur Marketing de Betclic. « Avec l’app la plus simple et intuitive du marché et de nouvelles fonctionnalités avancées pensées pour les joueurs aguerris, Betclic place la compétition sous le signe du divertissement pour tous les parieurs. »

Un câlin « sincère et chaleureux aux fans de toujours, comme aux nouveaux venus » réalisé par Hugues de La Brosse et Valentin Guiod (Birth Production).

Une campagne visible en TV à travers plusieurs découpages du spot (version longue 82 secondes, 30 secondes avec différentes offres).

Reste à savoir si le profil du « footix » est le plus rentable pour un opérateur de paris sportifs…

