La LFP a dévoilé, ce mercredi 7 octobre 2026, les 23 clubs distingués par son Label Restauration 2026. Quatre formations décrochent la récompense maximale, dont Strasbourg pour la première fois.

Quels clubs proposent la meilleure expérience de restauration dans leurs stades ? La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé les lauréats de la quatrième édition de son Label Restauration, qui récompense les efforts des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour améliorer leurs services les jours de match.

Cette année, 23 clubs ont été distingués, contre 19 lors de la première édition. Quatre décrochent le Label Or : le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, le LOSC et le RC Strasbourg Alsace.

Le club alsacien signe notamment une progression remarquée, passant du Bronze lors de la première édition à la plus haute distinction en 2026.

19 autres clubs recompensés

Huit formations obtiennent le Label Argent : Lens, Saint-Étienne, Pau, Toulouse, Troyes, Marseille, Auxerre et Annecy.

Enfin, onze clubs reçoivent le Label Bronze : Grenoble, Paris FC, Nantes, Nice, Le Mans, Rennes, Lorient, Dunkerque, Rodez, Reims et Le Havre.

Intégré à la Licence Club, ce dispositif vise à faire de la restauration un levier d’attractivité et de revenus pour les clubs professionnels.

Quatre partenaires accompagnent cette édition : Le Gobelet Français, Drinkee, Kappture et Sert Fan Experience, spécialisés notamment dans les gobelets réutilisables, les bars en libre-service et les solutions d’encaissement.

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