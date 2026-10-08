L’Euroleague prépare une évolution majeure de son modèle économique. Ses clubs actionnaires ont donné leur accord pour avancer vers un système de franchises et accueillir de nouvelles équipes.

L’Euroleague se rapproche d’un modèle de franchises à l’américaine. Réunis le 6 octobre à Cernobbio, en Italie, les propriétaires des clubs actionnaires de l’Euroleague Commercial Assets (ECA) ont validé plusieurs orientations stratégiques pour l’avenir de la compétition.

Principale décision : engager la transformation des licences actuelles de dix ans en franchises pour les treize clubs actionnaires, parmi lesquels le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Fenerbahçe, le Panathinaïkos ou encore l’ASVEL Villeurbanne.

Cette évolution s’inscrit dans le plan de développement à dix ans présenté par Chus Bueno, directeur général de l’Euroleague Basketball. Elle vise à faire évoluer le modèle de propriété et de fonctionnement de la compétition.

Objectif : augmenter le nombre de franchises

Autre chantier majeur : l’expansion du nombre de franchises. L’Euroleague indique avoir reçu plusieurs offres fermes de clubs professionnels de premier plan, sans dévoiler leur identité.

Les propriétaires ont chargé le conseil d’administration d’étudier ces candidatures et de soumettre une recommandation finale dans les prochaines semaines.

À ce stade, ni le calendrier précis de transformation des licences ni le nombre de nouvelles franchises envisagées n’ont été communiqués.

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