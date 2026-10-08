Les Nitto ATP Finals accueillent un nouveau partenaire. Kaleon signe un accord de cinq ans avec la Fédération italienne de tennis et de padel pour valoriser le patrimoine culturel italien.

Le tennis de haut niveau devient une vitrine pour le patrimoine italien. Les Nitto ATP Finals et la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) annoncent un partenariat de cinq ans avec Kaleon, entreprise spécialisée dans la gestion et la valorisation de sites culturels et touristiques.

La société devient cultural heritage destination experiences partner de la FITP, avec l’ambition de faire découvrir les richesses du lac Majeur à la communauté internationale du tennis.

Le trophée exposé sur l’île Isola Bella

Première activation du 7 au 10 novembre : l’île Isola Bella accueillera la dernière étape du trophy tour des Nitto ATP Finals, avec l’exposition du trophée dans ce lieu emblématique du Piémont.

Kaleon sera également présente au fan village du tournoi à Turin, où elle proposera des contenus et expériences autour du patrimoine italien.

Pour prolonger cette opération, Isola Bella restera exceptionnellement ouverte jusqu’au 22 novembre. Le partenariat prévoit aussi des campagnes de communication communes et des projets numériques.

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