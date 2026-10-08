Canal+ lance Sport+ ce vendredi 9 octobre. Une plateforme gratuite qui promet du sport en direct, des images exclusives et des résumés des plus grandes compétitions. Mais avec certaines limites.

De la Ligue des champions, du Top 14 et même de la Formule 1 gratuitement sur Canal+ ? À partir du vendredi 9 octobre, le groupe audiovisuel lance Sport+, une nouvelle plateforme digitale accessible à tous, abonnés comme non-abonnés. Une offensive sur le marché du sport gratuit, avec un modèle financé par la publicité.

Très heureux de lancer SPORT+, la nouvelle plateforme digitale gratuite de CANAL+ dédiée au Sport : 9 grandes compétitions, des images exclusives, du live, des résumés, des formats courts et toute l’expertise éditoriale de CANAL+ réunie au même endroit. Accessible directement dans l’App CANAL+ pour nos abonnés … et pour tous les amateurs de sport. — Maxime Saada (@maxsaada) October 8, 2026

Quelles compétitions seront disponibles ?

Sport+ proposera des contenus issus de neuf compétitions majeures : Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence, Premier League, Arkema Première Ligue, Top 14, Pro D2, Formule 1 et MotoGP.

Au programme : résumés, temps forts, vidéos verticales et certaines rencontres diffusées gratuitement.

Peut-on vraiment regarder les matchs gratuitement ?

Oui, mais pas tous en intégralité. Canal+ mise notamment sur un système de Multi-Live, permettant de suivre jusqu’à neuf rencontres simultanément sous forme de vignettes. Pour sélectionner un match et le regarder individuellement en plein écran, un abonnement payant restera nécessaire.

Certaines compétitions bénéficieront toutefois de diffusions intégrales gratuites. Premier exemple : le Grand Prix de Singapour de Formule 1, dimanche 11 octobre. Trois à quatre courses pourraient ainsi être proposées chaque saison.

Où retrouver Sport+ ?

La plateforme sera directement intégrée à l’application Canal+, sur smartphone comme sur télévision. Elle proposera également un calendrier sportif et un mode « anti-spoil » permettant de masquer les résultats.

Quel objectif pour Canal+ ?

Avec Sport+, Canal+ entend toucher un public plus large, notamment les jeunes consommateurs habitués aux formats courts des réseaux sociaux.

L’objectif commercial est aussi clair : transformer les utilisateurs gratuits en abonnés payants, en leur donnant un aperçu des contenus premium du groupe

A lire aussi : Canal+ recrute Medhi Benatia et Walid Regragui comme consultants