Média – Thomas Sénécal va remplacer Thierry Cheleman au poste de Directeur des Sports du Groupe CANAL+

En début d’après-midi, CANAL+ a officialisé la nomination de Thomas Sénécal au poste de Directeur des Sports du Groupe. Thomas Sénécal va succéder à Thierry Cheleman le 1er juillet prochain.

« Thomas est un très grand professionnel et, depuis son entrée au sein du groupe, il a démontré sa capacité à traiter toutes les disciplines sur nos antennes, en plus de sa prédilection pour les sports mécaniques » précise Gérald-Brice Viret, Directeur Général des Antennes et des Programmes du Groupe CANAL+ en France, dans un communiqué. « Sous sa direction, les compétitions de Formule 1 et de MotoGP ont enregistré des records. Sa vision, son niveau d’exigence et son aptitude à relever tous les défis seront des atouts essentiels pour mener le service des sports vers de nouveaux succès. Je lui souhaite, au nom du groupe, la plus grande réussite à ce poste. »

La chaîne cryptée précise que Thierry Cheleman quittera ses fonctions de Directeur des Sports du Groupe CANAL+ en juin 2022. Il poursuivra sa collaboration jusqu’en décembre 2022 avec Vivendi, groupe qu’il a rejoint il y a plus de vingt ans.