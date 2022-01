Ligue des champions 2022 : ces équipes ont de réelles chances de remporter le titre

La question qui se pose actuellement est de savoir quelles équipes ont de réelles chances de remporter le titre. Il y a bien sûr toute une série de favoris possibles pour le titre. Chez les parieurs, ce sont surtout Manchester City, le Bayern Munich, le PSG, Chelsea et Liverpool qui comptent actuellement parmi les favoris possibles. Outre les prétendus favoris cités précédemment, il existe également d’autres favoris et des pronostics secrets concernant le trophée d’argent. Il s’agit par exemple du Real Madrid ou de Manchester United. Les choses deviennent vraiment passionnantes lorsque l’on fait un pari NetBet paris en direct sur ces matchs.

Les meilleures chances de remporter la Ligue des champions

Les Skyblues ont atteint pour la première fois la finale de la C1 la saison dernière. Ils ont toutefois perdu contre Chelsea. Selon les estimations des experts, la situation devrait toutefois s’améliorer considérablement et l’on s’attend à ce que Man City remporte la coupe de la poignée.

Le fait que l’équipe de Pep Guardiola soit parfaitement rodée depuis des années plaide en ce sens. Un regard sur l’année précédente montre clairement que l’équipe de Kevin de Bruyne et de la jeune star Phil Foden est prête à remporter le titre. De plus, Man City a réussi à remporter la phase de groupes dans le groupe A devant le PSG et son trio Messi/Neymar/Mbappe.

Faut-il parier sur le Bayern Munich en Ligue des champions ?

En Ligue des champions, le FC Bayern fait partie des vainqueurs des cotes de paris et compte à nouveau parmi les grands espoirs des favoris. De nombreux sites de paris sur le football considèrent même le club munichois comme le numéro 2 derrière Man City.

Certes, le Bayern a déjà échoué en quart de finale la saison dernière face au PSG, mais il faut à nouveau compter sur lui cette saison. Ils ont notamment passé la phase de groupes de manière extrêmement souveraine et ont fait preuve d’une performance impressionnante. Leur bilan le montre clairement, puisqu’en 6 matches, ils ont remporté 6 victoires et marqué 23 buts à 3. Il est donc tout à fait envisageable que la question de savoir qui remportera la Ligue des champions en 2022 soit posée au Bayern Munich.

Les cotes de la CL pour Chelsea sont alléchantes

Le vainqueur de l’année dernière fait à nouveau partie des favoris. Les Blues ont été très forts lors de la phase de groupes. Ils ont même gagné 4-0 contre la Juventus lors de l’avant-dernière journée. La première place du groupe semblait être une formalité, mais Chelsea a échoué et a donc terminé deuxième du groupe en huitièmes de finale.

Qu’en est-il du PSG ?

Le Paris St. Germain compte également parmi les favoris des cotes de la Ligue des Champions pour le trophée de la poignée. Messi, Neymar et Mbappe doivent assurer la première victoire en Ligue des champions de l’histoire du club. En 2020, le club de la capitale française est passé tout près d’une participation à la finale. A l’époque, le Bayern était tout simplement trop fort et le PSG s’est donc hissé en demi-finale à l’intersaison. C’est désormais à Lionel Messi de s’en charger.

Qui a encore des chances de remporter le trophée ?

Outre les grands favoris, il y a encore beaucoup d’autres concurrents qui peuvent tout à fait remporter la Ligue des champions. Des grands noms comme le Real Madrid ou la Juventus Turin et l’Altetico Madrid en font certainement partie. Manchester United, avec son nouvel entraîneur Ralf Rangnick, fait également partie des favoris.

La saison précédente, le FC Chelsea a déjà clairement montré ce qu’un changement d’entraîneur peut apporter. Après l’arrivée de Thomas Tuchel, les Blues ont directement gagné le trône d’Europe. La question qui se pose maintenant est de savoir si Rangnick réussira à faire de même avec les Red Devils.

Pour les cotes des vainqueurs de la CL, ce sont surtout les équipes qui ont atteint la phase éliminatoire de manière très surprenante qui comptent comme outsiders. Il s’agit entre autres de l’OSC Lille, du FC Salzbourg et du Sporting Lisbonne.

La Ligue des champions 2022 et le calendrier des matches

La Ligue des champions de l’UEFA 2021/22 se compose de 32 équipes. 26 équipes sont automatiquement qualifiées. S’y ajoutent six autres équipes qui sortent vainqueurs des play-offs. Le FC Bayern Munich, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le VfL Wolfsburg se sont directement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Voici le calendrier de la phase de groupes :

Les dates de la phase à élimination directe

Huitièmes de finale : 15/16/22/23 février 2022 et 8/9/15/16 mars 2022.

quarts de finale : 5/6 avril 2022 et 12/13 avril 2022

Demi-finales : 26/27 avril 2022 et 3/4 mai 2022

Finale : 28 mai 2022

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2022 ?

Le 28 mai, la finale de la Ligue des champions aura lieu. La Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg accueillera la finale. L’enceinte peut accueillir 68.000 spectateurs et se trouve à l’emplacement de l’ancien stade Kirov. Celui-ci avait déjà été démoli en 2006, offrant ainsi la place à ce nouveau bâtiment spectaculaire. Le stade Krestovski a été inauguré en avril 2017 et, à partir de 2018, il portera le nom de « Gazprom Arena ». Saint-Pétersbourg a été, d’une part, l’un des onze stades de l’Euro 2021 et, d’autre part, l’hôte de sept matches de la Coupe du monde 2018 en Russie. Voici le mode de fonctionnement de la Ligue des champions pour la saison 2021/22.

La phase de groupes réunit 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 équipes par tirage au sort. Chacun joue une fois contre tous dans la phase de groupe, en match aller et retour. Les 8 vainqueurs de groupe et les 8 deuxièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Les 8 troisièmes de groupe continuent à jouer en Europa League. Ils disputent d’abord les barrages contre les huit deuxièmes de la phase de groupes de l’EL. En cas de victoire, la phase à élimination directe de l’Europa League se poursuit.

La phase à élimination directe en huitièmes de finale, en quarts de finale et en demi-finales se déroule également avec un match aller et un match retour.

Voici à quoi ressemble la politique de cotes de la Ligue des champions des bookmakers

Le passé a clairement montré que presque toujours, seules les meilleures équipes des plus grands championnats de football européens ont de réelles chances de remporter le titre de la Ligue des champions de l’UEFA. En revanche, les chances des outsiders ont été plutôt faibles par le passé. Cela se voit aussi clairement dans les cotes des paris sur le vainqueur de la Ligue des champions, car elles ne sont guère soumises à des fluctuations.

C’est la raison pour laquelle les bookmakers n’ont pas accordé une grande importance au classement lors de la phase de groupes. En règle générale, les favoris échouent très rarement. Il en va de même pour les outsiders, car les cotes pour remporter la Ligue des champions ne changeront pas beaucoup, même si un outsider crée la surprise. En fin de compte, le tournoi ne commence vraiment qu’à partir des huitièmes de finale.