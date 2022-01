Padel : Nasser al-Khelaïfi et le Qatar veulent lancer un circuit professionnel pour concurrencer le World Padel Tour

Football, tennis et maintenant padel. Nasser Al-Khelaïfi, appuyé par Qatar Sports Investments, souhaite la création d’un circuit de padel alternatif au World Padel Tour (WPT) dans lequel évoluent actuellement les meilleurs joueurs du monde.

Une dizaine de tournois estampillés QSI pourrait voir le jour en 2022 avant de potentiellement remplacer l’actuel circuit principal dans les années à venir.

C’est un petit tremblement de terre sur la planète padel. Après le World Padel Tour (WPT), l’APT Padel Tour, voilà un petit nouveau. Avec à sa tête une pointure : le directeur général du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, épaulé par Qatar Sports Investments.

Vers la fin du World Padel Tour ?

Comme toujours, l’homme d’affaires veut aller vite. Dès 2022, son circuit pourrait proposer une dizaine de tournois et se poursuivra en 2023, révèle Marca et relayé par le site français spécialisé Padel Magazine. Avant de s’emparer du monopole ? Possible même si les 100 meilleurs joueurs mondiaux sont sous contrat avec le WPT jusqu’en 2023.

Mais à en croire les joueurs, ce n’est pas impossible. En octobre, ces derniers se sont unis autour de la Professional Padel Association dans l’objectif de se structurer afin de décider ensemble de leur avenir. Leur président Alejandro Galan, n°1 mondial, confiait dans un communiqué la semaine passée avoir « reçu une proposition réelle pour le développement d’un nouveau circuit d’un des principaux fonds d’investissements du sport. »

Comme le rapporte Padel Magazine, une proposition a été formulée pour lancer un circuit en collaboration avec la Fédération Internationale de Padel (FIP) dès 2022. Avec des dotations financières conséquentes, 525 000€ de prize money pour chaque Grand Chelem (4 par saisons) selon le média français.

Ce n’est pas la première fois que le World Padel Tour est en danger. En 2019, il avait été ébranlé par l’arrivée de l’International Padel Tour avant de, finalement, conserver son quasi « monopole ».

« Au final, ceux qui sont certains de gagner, ce sont les joueurs » – Franck Binisti, fondateur de Padel Magazine

Précisons qu’en plus du duo QSI et la FIP qui se dessine, il existe également d’autres acteurs qui souhaite « bousculer » le WPT. « Le WPT est détenu par le groupe de bière Estrella Damm. Aujourd’hui, trois autres institutions veulent un circuit professionnel : le duo QSI – FIP, le Players Padel Tour et le Next-Gen. En parallèle, n’oublions pas l’APT Padel Tour qui existe et séduit déjà des joueurs ; ce circuit continuera certainement d’exister quoi qu’il arrive »nous précise Franck Binisti, Fondateur de Padel Magazine.

Une revanche pour Nasser ?

Nul doute que le Qatar saura trouver les arguments pour convaincre les joueurs en proposant des prize money particulièrement attractifs. Le pays de la péninsule arabique avait accueilli en novembre 2020 les Championnats du Monde de padel. Un renversement du World Padel Tour aurait évidemment des conséquences sur la première étape du circuit annoncé en France.

« Au final, ceux qui sont certains de gagner, ce sont les joueurs. Pour eux, c’est Noël avant l’heure (rires). On leur propose même plus de liberté qu’avant. Ce sont les joueurs qui détiennent la clé aujourd’hui. » ajoute Franck Binisti. « Aujourd’hui, on a la confirmation que ce sport est en plein boom et ce succès est essentiellement dû au travail des clubs et des nombreuses initiatives qui ont parié sur ce sport partout dans le monde »

En doublant le WPT, le président du conseil d’administration de beIN SPORTS tiendrait aussi « sa revanche » alors que les droits de diffusion du World Padel Tour ont été acquis par le groupe Canal + en France (A relativiser car beIN SPORTS et Canal+ ont depuis quelques années un contrat de distribution en France). L’occasion également pour la chaîne de commercialiser les droits TV du futur circuit à l’international.

Reste à savoir si l’association entre la Fédération Internationale de Padel (FIP) et QSI parviendra à s’imposer auprès des joueurs. Est-ce d’ailleurs le rôle d’une fédération internationale de s’associer à un projet commercial de cette envergure ?