Samuel Umtiti a tiré sa révérence. Le champion du monde 2018 l’a annoncé dans une vidéo émouvante tournée à Lyon, son club formateur. Un adieu salué par ses anciens clubs et sponsors.

Voici venu le temps de raccrocher les crampons pour Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 a annoncé, ce lundi 15 septembre, mettre un terme à sa carrière sportive dans une vidéo tournée au Groupama stadium, son jardin, et postée sur ses réseaux sociaux.

« Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir… J’ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN », écrit le défenseur central formé à l’Olympique lyonnais, touché par de nombreuses blessures depuis plusieurs années. Le FC Barcelone, le LOSC, Lecce… Il remercie au passage tous les clubs dans lesquels il a évolué.

5e joueur champion du monde 2018 à se retirer

Comme le rappelle le journal L’Equipe, le champion du monde 2018 avec les Bleus devient ainsi le 5e joueur de l’épopée russe à raccrocher les crampons, après Raphaël Varane, Steve Mandanda, Blaise Matuidi et Adil Rami.

Orange, partenaire majeur de l’équipe de France, en a profité pour également rendre hommage à « Big Sam », « une empreinte éternelle avec les Bleus », écrit la marque.

