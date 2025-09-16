Focus sur le maillot third du Real Madrid pour la saison 2025/26

Le Real Madrid et adidas ont présenté le maillot third pour la saison 2025-26.

De couleur bleue, inspirée de celle des tribunes du Bernabéu, ce dernier est rehaussé de détails blancs et arbore l’emblématique trèfle adidas Originals. Son design représente une fusion équilibrée entre les identités du Real Madrid et d’adidas.

Et pour la première fois, les trois bandes blanches qui parcourent les manches présentent un bord dentelé comme celui des chaussures adidas Originals. De plus, les initiales RMCF en jaune sont intégrées dans la partie supérieure du dos.

Fabriqué à partir des matériaux les plus avancés, il bénéficie de la dernière technologie adidas pour maximiser la circulation de l’air et garder les joueurs au frais pendant les matchs.

Le nouveau maillot 2025/26 est déjà disponible dans les boutiques du Real Madrid, sur shop.realmadrid.com, dans certaines boutiques adidas et sur adidas.com/football.

