À quelques jours du Ballon d’Or 2025, une IA française place Ousmane Dembélé en grand favori. Analyse d’une prédiction data-driven qui pourrait bousculer les pronostics traditionnels.

Alors que le Théâtre du Châtelet s’apprête à accueillir la cérémonie du Ballon d’Or 2025 ce lundi 22 septembre, un acteur inattendu s’invite dans le débat : l’intelligence artificielle. Le cabinet français Avisia, spécialisé dans la data science et le conseil en IA, a mis son modèle prédictif à l’épreuve pour désigner le potentiel successeur de Rodri, vainqueur de l’édition 2024.

Le modèle développé par Avisia, nourri de milliers de données sportives, place Ousmane Dembélé en tête des favoris. L’attaquant du Paris Saint-Germain, auteur d’une saison remarquable (33 buts toutes compétitions confondues) et décisif lors du sacre du PSG en Ligue des Champions, disposerait de 72 % de chances de remporter le trophée, selon l’algorithme.

Hakimi même pas dans le top 5

Un pronostic qui interpelle, surtout après la victoire en 2024 de Rodri, récompensé pour sa régularité, sa domination au milieu de terrain et son rôle central dans les titres de Manchester City. En misant sur un profil offensif pur comme Dembélé, l’IA met l’accent sur la performance individuelle et la visibilité médiatique.

Toujours selon le modèle d’Avisia, le podium se complète avec :

2. Lamine Yamal (FC Barcelone) – 56 % de chancesV

3. Vitinha (PSG) – 40 %

4. Mohamed Salah (Liverpool) – 39 %

5. Raphinha (FC Barcelone) – 33 %

Une hiérarchie qui reflète autant les performances statistiques que le poids médiatique des joueurs à l’international.

Une IA alimentée par sept ans de données européennes

Avisia s’appuie sur une base de données consolidée depuis 2018, intégrant les statistiques de plus de 50 000 joueurs issus de 61 ligues dans 28 pays. L’algorithme croise trois grands types de critères :

Collectifs : victoires en championnat, Ligue des Champions, Euro, CAN, Copa America…

Individuels : buts, passes décisives, trophées personnels (meilleur joueur de compétition, etc.)

Médiatiques : présence dans les médias, impact sur les réseaux sociaux, visibilité à trois mois de la cérémonie

L’intelligence artificielle, outil marketing ou réel analyste ?

Au-delà du simple exercice de style, cette initiative s’inscrit dans une tendance de fond : l’utilisation croissante de l’IA dans l’analyse de la performance sportive. Déjà appliqué avec succès à d’autres événements comme le concours Miss France (deux gagnantes correctement anticipées sur six éditions), le modèle d’Avisia témoigne du potentiel croissant de la data dans la prévision des tendances… et dans le storytelling sportif.

La prédiction se vérifiera-t-elle ? Réponse ce lundi soir à Paris, lors d’une cérémonie où tous les projecteurs seront braqués sur le successeur de Rodri.

