MGEN lance son « Championnes Club » et mise sur le sport féminin avec les ligues de basketball (LFB) et de handball (LFH)

En de début du mois de novembre, la mutuelle MGEN officialise la signature de deux contrats de partenariats dans le sport féminin tricolore.

Dans le détail, MGEN devient partenaire principal des ligues féminines de basketball (LFB) et de handball (LFH). L’occasion de lancer le « MGEN Championnes Club », le nouveau programme d’engagement sportif en faveur du sport féminin.

« Chez MGEN, la promotion du sport féminin s’inscrit pleinement dans notre engagement historique en faveur de l’égalité et de la promotion du sport-santé en tant que levier de santé publique et de prévention. Avec le programme « MGEN Championnes Club », nous avons l’ambition de faire évoluer les perceptions du sport féminin en France et de générer un effet d’entraînement bénéfique pour toutes les disciplines et niveaux de pratique. » explique Fabrice HEYRIES, Directeur Général MGEN, dans un communiqué.

Précisons que l’agence de marketing Sportfive a accompagné MGEN dans la signature de son partenariat avec la Ligue féminine de handball.

Quelle perception pour le sport féminin et le sponsoring ?

Il y a quelques semaines MGEN a mené un sondage avec Publicis Media portant sur la perception du sport féminin et le sponsoring.

Malgré un intérêt croissant (61% des répondants), le sport féminin reste perçu comme étant sous-valorisé. Autre enseignement tiré de ce sondage, la télévision serait le principal moyen de suivi (83%) du sport féminin, mais la visibilité médiatique des disciplines féminines varie avec le football en tête. Enfin, 85% considèrent le sponsoring comme un élément crucial pour développer le sport féminin, notamment par le soutien financier et la meilleure visibilité que peuvent offrir les sponsors.

