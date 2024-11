KitKat devient sponsor de la Formule 1 et « barre chocolatée officielle »

Alors que la saison 2024 touche à sa fin, la Formule 1 officialise la signature d’un nouveau contrat sponsoring avec KitKat.

Dans le cadre de cet accord, la marque appartenant à Nestlé devient la barre chocolotée officielle de la F1. Un deal présenté comme le plus important à date pour une marque du groupe agroalimentaire et qui mettra dès la saison 2025 le célèbre slogan « Have a Break, Have a KitKat ».

« Avec sa portée mondiale et son rythme effréné, la F1 offre à KitKat la plateforme idéale pour rappeler à tous la nécessité de faire un break. Nous sommes ravis d’apporter notre sens de l’humour et notre vision décalée à l’univers de la Formule 1 afin de créer des expériences mémorables pour les fans du monde entier. » détaille Bernard Meunier, Head of Strategic Business Units and Marketing and Sales chez Nestlé.

