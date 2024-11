Rugby – Infront prolonge en tant que régie exclusive du Stade Toulousain jusqu’en 2035

Régie commerciale exclusive du Stade Toulousain depuis 2017, l’agence Infront a officialisé la prolongation de son contrat avec le club de rugby phare du TOP 14 et la scène européenne.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2035, Infront poursuivra le développement économique du club à travers les revenus sponsoring et hospitalités.

« C’est une page de l’histoire des Rouge & Noir que nous continuons d’écrire ensemble, dans la fidélité à des valeurs communes, animés d’une même volonté de l’inscrire en lettres capitales. C’est une volonté de la part du club de travailler dans la stabilité et la continuité pour relever les challenges à venir. La rénovation de notre stade et de ses hospitalités, le rayonnement à l’international sont autant de sujets à co-construire avec les équipes d’Infront pour améliorer encore nos performances. » précise Didier Lacroix , Président du Stade Toulousain, dans un communiqué. Pour rappel, l’ancien joueur est devenu président en 2017, au même moment que l’entrée en vigueur du contrat entre le club et Infront.

Sur la saison 2023-2024, le Stade Toulousain revendique une augmentation des revenus de 48% liés à la commercialisation des partenariats et des prestations hospitalités pour un chiffre d’affaires record. « Ces très bons résultats financiers, aidés par les nombreux succès sportifs du club, sont également le fruit de l’expertise et du travail intense fournis par notre équipe locale de huit collaborateurs et du support actif des équipes du siège d’Infront France basé à Boulogne-Billancourt » ajoute le communiqué.

Infront et le Stade Toulousain prolongent leur partenariat exclusif jusqu’en 2035. Cet accord longue durée renforce la collaboration entre le club le plus titré du rugby européen et sa régie commerciale @infrontsports. En savoir plus pour sur ce renouvellement — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 12, 2024

« C’est une grande fierté d’annoncer la prolongation de notre contrat de régie exclusive avec le Stade Toulousain. Cette confiance renouvelée par la direction du club et l’ensemble des membres du directoire récompense la qualité du travail réalisé par mes équipes durant ces sept dernières saisons et répond à une ambition partagée, à long terme, avec le Stade Toulousain. » ajoute Alexis Zabel , Directeur Général d’Infront France.

A lire aussi