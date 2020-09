Michel Cadot nouveau Président de l’Agence Nationale du Sport en remplacement de Jean Castex

Hier, l’Assemblée générale de l’Agence Nationale du Sport a élu Michel Cadot, ancien Préfet de la Région Île-de-France, comme nouveau président. Il succède à Jean Castex, Premier ministre depuis le 3 juillet 2020.

Ancien Préfet (Meuse, Martinique, Maine-et-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Bouches-du-Rhône) puis Préfet de Police de Paris (2015, 2017) et Préfet de la Région Île-de-France (2017 – août 2020), « Michel Cadot, 66 ans, affiche une expérience du terrain et des territoires, précieux atout dans sa nouvelle mission » précise le communiqué.

« La gestion des 120 millions d’euros du plan de relance consacrés au sport a été confiée à l’Agence nationale du Sport. C’est une grande marque de confiance. »

« En seulement 18 mois, l’Agence a déjà franchi des étapes remarquables en dépit des circonstances. C’est une entité qui fonctionne déjà très bien. Je veux aussi respecter l’esprit de dialogue et de partenariat entre toutes les composantes de l’Agence. C’est l’essence de son fonctionnement et je veillerai à y contribuer. De la même façon, je m’attacherai à lier les deux grands axes de la mission de l’Agence nationale du sport, à savoir la haute performance et le développement du sport pour tous » précise Michel Cadot. « Après avoir été longtemps préfet, métier que j’ai profondément aimé, je serai très attentif au dialogue national et à la construction du projet régional. La gestion des 120 millions d’euros du plan de relance consacrés au sport a été confiée à l’Agence nationale du Sport. C’est une grande marque de confiance. Je serai attentif à ce que nous soyons à la hauteur de cette confiance et que nous engagions rapidement les différentes opérations pour participer à la relance de l’économie. »