Le Président de l’OM Jacques-Henri Eyraud nouvel influenceur LinkedIn

La semaine dernière, le réseau social professionnel LinkedIn a annoncé l’arrivée de Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille, parmi les membres de son programme Influencers en France.

Le programme Influencers de LinkedIn en France compte une soixantaine de personnalités de la société civile, politiques, dirigeants d’entreprises, sportifs, qui publient régulièrement sur la plateforme afin de partager leurs actualités et d’engager une conversation avec les membres de la plateforme. Comme nous le précise Linkedin, les personnalités ne sont pas rémunérées pour leur étiquette d’influenceur sur le réseau social.

Dans l’univers du sport en France, le Président de l’OM rejoint Tony Estanguet ou encore Sarah Ourahmoune en tant qu’Influenceur LinkedIn.

Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud a publié son premier article en tant qu’Influencer LinkedIn. Il y raconte l’histoire de Lina et Raja, deux jeunes marseillaises issues d’un milieu modeste et qui ont réussi à intégrer Sciences Po grâce à leur travail, leur talent et le soutien du corps enseignant de leur lycée.

« Conscient de l’importance du mentoring, Jacques-Henri Eyraud s’est investi en accompagnant les deux jeunes femmes dans le cadre de la fondation OM afin qu’elles préparent au mieux l’entretien d’admission à Sciences Po. » précise LinkedIn.

Il y a quelques mois, le Président de l’OM avait réussi à faire parler de Linkedin en publiant un article présentant sa vision du développement de l’Olympique de Marseille. L’occasion de détailler sa stratégie avec le recrutement de profils pour occuper les postes de « Head of Football » et « Head of Business » (Hugues Ouvrard).