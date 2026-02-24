Après les JO d’hiver de Milan-Cortina 2026, le skeletoneur Lucas Defayet obtient un soutien financier inédit du Stade Rennais FC, touché par son attachement au club.

19e du skeleton aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, Lucas Defayet revient frustré sportivement, mais avec une opportunité majeure pour la suite de sa carrière. Comme l’a révélé Ouest-France, le Breton de 28 ans a été contacté par le Stade Rennais pour bénéficier d’un soutien financier d’au moins un an.

« Un soutien concret »

Premier Français engagé en skeleton depuis 2010, Defayet avait déclaré au micro de France TV avoir été boosté par la victoire de Rennes contre le PSG en Ligue 1 pendant les Jeux. Une séquence qui a attiré l’attention du club. « Ils m’ont proposé un soutien concret, un partenariat », a-t-il expliqué à Ouest-France. Le président Arnaud Pouille l’a personnellement appelé.

́. Poussé par la victoire, Rouge et Noir à Milan Cortina, merci Lucas ✊pic.twitter.com/oCAJZGvFrR — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 13, 2026

Dans une discipline où les écarts de moyens sont importants, ce partenariat pourrait changer la trajectoire de l’athlète. « L’aspect financier était assez important dans ma décision de continuer ou non jusqu’en 2030 », a-t-il confié.

Au-delà du symbole, cette initiative illustre une forme de mécénat sportif local rare, reliant un club de Ligue 1 à une discipline olympique confidentielle, avec en ligne de mire les Alpes 2030.

