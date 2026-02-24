À l’occasion des JO d’hiver 2026, FranceTV Publicité a expérimenté Context.IA avec The Coca-Cola Company, un ciblage publicitaire activé en temps réel selon l’émotion du direct sportif.

Pendant les Jeux Olympiques d’hiver Milano Cortina 2026, FranceTV Publicité a dévoilé Context.IA, une nouvelle offre de ciblage contextuel testée avec Coca-Cola dans un cadre événementiel premium.

Basée sur une intelligence artificielle multimodale, la technologie analyse en continu images, texte, audio et vidéo afin d’identifier thèmes, ambiances ou moments clés. Objectif : déclencher automatiquement les spots publicitaires au moment le plus pertinent, en phase avec l’intensité émotionnelle du direct.

Un dispositif qui repose sur l’adswitching

Concrètement, la campagne Coca-Cola s’est activée lors de séquences à fort engagement, comme la présence d’athlètes français en lice pour une médaille ou un podium tricolore. Le dispositif repose sur l’adswitching et a été déployé sur les flux de France 2 et France 3 via france.tv et la chaîne numérique francetv sport.

Pour FranceTV Publicité, cette expérimentation marque une étape clé vers une publicité télévisée plus intelligente, contextualisée et respectueuse de l’expérience spectateur.

28 M€ de recettes pub

Les JO d’hiver 2026 ont généré 28,3 M€ bruts de recettes pub pour France Télévisions (Kantar). Sur 18 jours, 178 annonceurs et 3 210 spots ont été recensés. Le top 10 capte 47% des investissements, avec Airbnb (2,9 M€), Apple (2,9 M€) et Renault (2,5 M€) en tête.

