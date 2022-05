SportEasy et Kappa lancent une opération de sponsoring et recherchent 200 clubs amateurs (Football, handball, rugby, basket-ball)

Depuis le lancement de SportEngagement, le programme de sponsoring RSE des clubs amateurs, lancé par l’application SportEasy, a rapidement séduit les annonceurs. En un peu plus d’un an, 6 marques se sont déjà mobilisées – Vbet, Madewis, Kipsta, Décathlon, Kard, Kappa – pour aider plus de 450 clubs de sport amateur à s’équiper et à se digitaliser.

Aujourd’hui, SportEasy annonce le déploiement d’une nouvelle opération de sponsoring, à l’échelle européenne (France et Espagne), avec un acteur majeur du sport, Kappa.

Avec cette première collaboration, l’équipementier sportif s’engage à soutenir et aider les associations sportives françaises et espagnoles dans leur gestion au quotidien.

Cet engagement se traduit par le sponsoring de 200 clubs de sport amateur (football,handball, rugby et basket-ball). Ainsi, près de 1500 joueurs bénéficieront d’équipements techniques très performants et environ 40 000 licenciés profiteront d’un an d’abonnement à une version de l’application SportEasy Club, co-brandée Kappa, afin de mieux gérer leur activité sportive.

