CANAL+ va produire sa première finale de l’UEFA Champions League entre Liverpool et le Real Madrid

Ce samedi 28 mai, CANAL+ produit pour la toute première fois de son histoire la Finale de l’UEFA Champions League organisée au Stade de France. Un match qui sera diffusé dans plus de 200 pays et qui devrait enregistrer des centaines de millions de téléspectateurs.

Dans le détail, le dispositif technique de CANAL+ pour la finale est le suivant :

• 5 semi-remorques

• 4 cars régie :

• + de 40 caméras dans et autour du stade

• 1 hélicoptère afin de suivre l’arrivée des joueurs des clubs et toutes les activités aux abords du stade

• 1 caméra aérienne 3D sur le toit du Stade de France pour être au plus près des joueurs

• Près de 200 personnes mobilisées le jour J au Stade de France et en studio à Boulogne Billancourt.

En parallèle de la diffusion du match sur CANAL+, myCANAL innove et expérimente en proposant un flux spécifique en 4K HDR Dolby Vision 8.4 Dolby Atmos, son Binaural (sur les devices Apple et Android compatibles). Cette expérience immersive permettra aux utilisateurs d’être au cœur de l’ambiance du Stade de France. La chaine sera disponible depuis le canal 291, dans les thématiques Sports & UEFA Ligue des Champions.

Samedi 28 mai

18H45 : 28 MAI 2022 sur CANAL+ – document retraçant le parcours du Real Madrid et de Liverpool en phase finale de la Ligue des Champions 2022

19H50 : CANAL CHAMPIONS CLUB sur CANAL+ présenté par Hervé Mathoux, avec Laure Boulleau, Eric Abidal, Samir Nasri et Gauthier Kuntzmann.

21H00 : LIVERPOOL / REAL MADRID sur CANAL+ commenté par Paul Tchoukriel avec Habib Beye, Dominique Armand et Joris Sabi aux interviews

22H55 : CCC – LE DEBRIEF sur CANAL+