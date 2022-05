Butagaz prolonge son contrat de Naming du championnat de France de handball féminin jusqu’en 2024

La semaine dernière, Butagaz et la Ligue Féminine de Handball (LFH) ont annoncé la reconduction de leur partenariat jusqu’en 2024.

Depuis la saison 2019-2020, le championnat de première division de handball féminin porte le nom de Ligue Butagaz Energie. Un contrat de Naming qui permet notamment à Butagaz d’être visible sur les maillots des joueuses. Pour rappel, Butagaz est également partenaire de la Fédération Française de Handball et de Cléopatre Darleux et Nikola Karabatic.

« Nous sommes très heureux de prolonger notre engagement avec la Ligue Féminine de Handball. Nous voulons continuer à contribuer à l’essor du handball dans le paysage du sport féminin en France. Notre volonté est de faire rayonner la pratique sur l’ensemble du territoire. Soutenir les femmes de talent est tout aussi important au sein de notre entreprise que dans les initiatives que nous portons ! » explique Natacha CAMBRIELS, présidente de Butagaz, dans un communiqué.

Un partenariat qui permet à la marque Butagaz de partir à la rencontre des spectateurs lors des matchs. La mascotte BOB est ainsi devenu un visage familier des suiveurs de la Ligue Butagaz Energie. « Nos clubs se sont aussi approprié ce partenariat tout comme nos acteurs et actrices et je vais être ravie de revoir Bob annoncer les rencontres, et partir à la rencontre de nos clubs partout en France, et ce jusqu’aux prochains Jeux organisés en France » ajoute Nodjialem MYARO, présidente de la LFH.

Coup d’envoi de la finale retour de la #LigueButagazEnergie : @MetzHandball ⚡️ @BBH_Officiel ! Le trophée de la @LBE_Officiel est bien gardé par Bob #LePlusChaudDesSupporters en attendant la fin du match 💂 pic.twitter.com/WrYJhvaL8c — BUTAGAZ (@Butagaz) May 29, 2022