adidas célèbre la 5ème Ligue des Champions de Karim Benzema avec une campagne d’affichage à Saint-Denis et Bron

Samedi soir, adidas a célébré la 5ème Ligue des Champions remportée par Karim Benzema avec une campagne d’affichage extérieur à Saint-Denis et à Bron.

Dans une soirée marquée par de nombreux incidents, le Real Madrid a dominé Liverpool en finale de l’UEFA Champions League (1-0). Une victoire qui permet au club espagnol de revendiquer 14 Ligue des Champions.

Attaquant du Real, Karim Benzema a lui remporté sa 5ème victoire dans la compétition. Pour célébrer ce nouvel accomplissement, adidas, équipementier du français et du club, a projeté simultanément un visuel du joueur célébrant la victoire, dès la fin de la rencontre, sur 2 immeubles. Un hommage éphémère déployé à Saint-Denis au 153 boulevard Anatole France et dans la ville natale du joueur à Bron, en région lyonnaise, au 6 rue Jean Voillot avec le message « une saison royale, un destin tissé d’or ».

A new trophy that rewards a hard collective and individual work.

Thanks to all Madridistas, the trophy is also yours ¡ !

’ … ⚔️ Al hamdulillah ❤️#Nueve #HalaMadrid #CHAMP14NS #UCL pic.twitter.com/v9WqLBhcFl

— Karim Benzema (@Benzema) May 29, 2022