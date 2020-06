MLS – Philadelphia Union officialise l’arrivée de Kevin Durant comme nouvel actionnaire minoritaire

Hier, la franchise de Major League Soccer (MLS) Philadelphia Union a officialisé l’arrivée du joueur NBA Kevin Durant en tant que nouvel actionnaire minoritaire.

Dans le détail, Kevin Durant a fait l’acquisition de 5% des parts du club avec une option d’en acquérir 5% de plus dans un futur proche. Un rapprochement conclu via Thirty Five Ventures appartenant à l’actuel joueur des Brooklyn Nets et son manager Rich Kleiman. « Nous avons décidé de créer un type de partenariat différent qui n’est pas simplement un enjeu de propriété, mais avec une réelle implication dans le marketing et le développement commercial de toute l’équipe de Thirty Five Ventures » précise Rich Kleiman dans un communiqué.

Un rapprochement qui visera également à accroître la visibilité du club dans le monde du sport et à élargir la portée communautaire de l’Union en collaboration avec la Kevin Durant Charity Foundation (KDCF).

Dans son dernier classement (2019) sur la valorisation des franchises MLS, Forbes classe Philadelphia Union à la 18ème place avec une estimation à 240 millions de dollars.

Il y a quelques mois, c’est James Harden, autre star de la NBA qui investissait lui aussi dans une franchise de MLS, celle du Houston Dynamo.