Sool Design Sport renforce ses expertises au service du sport

Forte de sa croissance client et de sa diversification projet, l’agence Sool Design Sport s’est fait une place de choix dans le domaine du marketing et de la communication du sport. Un développement constant qui l’amène aujourd’hui à son repositionnement ; une manière d’apporter à ses clients des solutions plus complètes et toujours sur-mesures.

Celle qui est née de son expertise en design graphique est aujourd’hui au coeur d’un marché plus large et intervient en conseil & stratégie, design de marque, expérientiel et brand content. Un tournant stratégique progressif permis par le développement de leur portefeuille clients par l’arrivée de nouveaux talents dans l’équipe.

Sool design sport s’affirme et se dévoile sous un nouveau jour avec une refonte complète de son site web (sooldesignsport.com). Une vitrine renouvelée dans sa forme mais aussi dans le fond ! On appréciera notamment de nombreux case study détaillant la réflexion projet opérée pour de très beaux clients parmi lesquels :

• Les 24 Heures du Mans : Communication Annuelle et événementielle, conseil et conception de fan expérience

• Dorian Hauterville : Partenaire officiel, agence de communication et relation partenaires, merchandising… : Objectif Or 2021 !

• AJ Auxerre : Créateur de l’identité graphique

Une agence polyvalente mais bien 100% sport à garder sous le coude pour vos prochains projets ! Et si comme nous, vous êtes déjà conquis… vous pouvez contacter Fred Masson, directeur associé et membre du board Sport Connect Lyon.

Contact :

Camille – camille@sooldesignport.com – 06 04 97 12 21

