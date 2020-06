Comment Limoges CSP est resté proche de sa communauté pendant le confinement

En cette période de confinement et d’arrêt des compétitions, les organisations sportives ont été nombreuses à adapter leur communication face à cette situation inédite de crise sanitaire liée à la COVID-19.

En France, Limoges CSP a été l’un des clubs les plus actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, afin de maintenir un lien avec sa communauté.

Ces derniers mois, le club de basket évoluant en Jeep Elite a ainsi multiplié les activations marketing. « L’objectif était d’adopter une approche fan-centric plaçant le supporter au centre des intérêts et des interactions » nous précise Kevin Boisseau, Responsable Marketing du club limougeaud. « Nous avons oeuvré ces derniers mois pour adopter une communication de proximité avec nos fans malgré la distance imposée par le confinement ».

Un message vocal de Richard Dacoury envoyé sur les téléphones des abonnés

Outre la diversité des contenus produits et partagés sur les différentes plateformes sociales du club (jeux, sondages, histoire du club, actualités, cagnotte solidaire, CSP Poker Tour,…), Limoges a souhaité réserver une activation à sa communauté la plus engagée, les abonnés.

Le 7 mai, Limoges CSP a ainsi envoyé un message vocal sur les téléphones de ses 2 200 abonnés enregistré par Richard Dacoury, membre du directoire et Vice président du club.

Une activation « Loin des Yeux, près du phone » qui a également été déclinée sur Instagram avec de nombreux directs. « Nous avons eu des lives qui ont enregistré plus de 5 000 vues » ajoute Kevin Boisseau. Une prise de parole qui s’ajoute aux autres activations menées sur le digital et qui permet au CSP Limoges de travailler son image de marque, d’affirmer son positionnement et d’engager ses fans.

📸 #FLASHBACK

Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans du match ASVEL – CSP Limoges qui a permis au club de remporter le Championnat de France mais plus largement le triplé historique ! 🏆 : 3/3

Qui se souvient de ce match ? Racontez-nous en commentaire ! 💚#CSPStories #CSP4ever pic.twitter.com/m8nOjncJn1 — Limoges CSP (@limogescsp) May 27, 2020

♠️♥️ CSP POKER TOUR ♦️♣️ 🗓 Samedi 2 Mai, 20h15

🎟 Ticket d’entrée : 5€

📍@Winamax 🎁 Cash, maillots CSP, ballon Jeep Elite, mallettes de poker

🔓Inscription avec le mdp : CSP4EVER Si tu n’as pas encore de compte Winamax, inscris toi vite : https://t.co/Ay35CbIR1b pic.twitter.com/XBqsNlVrxk — Limoges CSP (@limogescsp) April 30, 2020

🧠 Fais des maths avec le Limoges CSP Pour les petits et les plus grands, résous l’équation suivante et tente de remporter 2 places à l’Aquapolis ⤵️#CSP4ever #LesJeuxCSP pic.twitter.com/iGy1WbATHr — Limoges CSP (@limogescsp) April 21, 2020

Le téléphone, un support parfait pour travailler la proximité avec les Fans

Pour tisser une relation particulière avec un supporter, un client, la communication par téléphone est une activation marketing qui fait ses preuves depuis longtemps. Avec à l’autre bout du fil, de préférence, une star afin d’offrir une expérience unique.

Il y a quelques années, l’OGC Nice avait piégé quelques supporters du club au téléphone. Quelques joueurs de l’époque avaient ainsi téléphoné à des abonnés qui n’avait pas encore repris leur sésame pour la nouvelle saison à l’Allianz Riviera.

Autre exemple, celui de Nike qui en 2013 avait invité les fans du Heat de Miami, champion NBA, à envoyer un message vocal à LeBron James.

Quelques mois auparavant, la marque au swoosh offrait la possibilité aux fans de hockey sur glace de recevoir un appel de PK Subban pour leur rappeler de suivre le Championnat du Monde junior organisé en Russie et diffusé tôt outre-atlantique.

Plus récemment, la marque de smartphones Rokit a célébrer son nouveau partenariat avec la franchise NFL des Las Vegas Raiders en installant une cabine téléphonique à proximité du Caesars Palace. L’occasion de piéger les passants et récompenser celles et ceux qui oseront répondre au téléphone qui sonne.