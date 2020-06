Puma dévoile les nouveaux maillots 2020-2021 de l’Olympique de Marseille

Ce matin, Puma a dévoilé les nouveaux maillots domicile et extérieur de l’Olympique de Marseille pour la saison 2020-2021.

« Le cOMbat continue ». Voici le claim (NDLR : également le titre d’une chanson du groupe de rap Ideal J) choisi par la marque et le club de Ligue 1 pour accompagner le lancement des nouveaux maillots. « La campagne repose sur le « cOMbat continue » en hommage à la ferveur phocéenne, au peuple marseillais unis et solidaire, aux supporters prêts à se battre avec passion pour relever les grands défis qui les attendent au cours de la saison 2020/2021. Ce cOMbat quotidien fait également écho à l’engagement des marseillais et de leur club ces derniers mois qui se poursuivra prochainement sur les terrains de football » précise le communiqué.

« INSPIRÉS PAR LA VILLE, PENSÉS POUR LE COMBAT »

Pour leur troisième année de partenariat, l’OM et Puma se sont inspirés des « caractéristiques architecturales et culturelles de la ville qui en font sa particularité ». Dans le storytelling, Puma précise que le nouveau maillot domicile 20-21 « s’inspire de l’architecture moderne de la deuxième moitié du 20ème siècle omniprésente à Marseille en reprenant subtilement les lignes des designs structuraux d’un monument emblématique de la ville ». Sans surprises, le maillot est blanc avec des touches de bleu azur.

Pour la seconde année de son partenariat avec l’OM, Uber Eats reste en noir sur la face avant du maillot domicile.

Pour le maillot extérieur, Puma et l’Olympique de Marseille ont misé sur une base bleue marine. « Le maillot AWAY rend hommage aux quartiers identitaires et multiculturels qui sont si caractéristiques de Marseille. Chaque maillot aura un design unique représentant ces arrondissements ainsi que le monument symbolique de la ville, emblème de l’unité et de la fierté du peuple Marseillais. Les détails or et bleu azur du maillot font échos aux couleurs emblématiques du club et il sera associé à un short bleu marine. Le nom de la cité phocéenne a été brodé à l’arrière du col des deux maillots afin de renforcer l’aspect identitaire. »

Côté merchandising, les nouveaux maillots seront vendus en deux versions différentes. Comptez 120 euros pour la version authentique (slim fit et technologie Shincool) portée par les joueurs et 90 euros pour la version réplica (regular fit et technologie dryCELL).

Dans sa communication, Puma et l’OM ont réalisé des clichés avec certains joueurs actuels comme Dimitri Payet, Steve Mandanda, Florian Thauvin, Valentin Rongier, Dario Benedetto ou encore Lucas Perrin.