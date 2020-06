Le FISE 100% digital, comment ça fonctionne ?

Chaque année les berges du Lez, à Montpellier, accueillent le FISE et ses 600 000 spectateurs. Impossible de réunir autant de personnes cette année alors les organisateurs misent sur un festival 100% digital.

À l’instar des 24H du Mans et de nombreux autres évènements accueillant des centaines de milliers de spectateurs, le Festival International des Sports Extrêmes (FISE) a été contraint de s’adapter au contexte de la Covid-19. L’organisation a su réinventer l’évènement grâce au digital en créant un webstival inédit, le E-FISE MONTPELLIER BY HONOR.

Cette « digi-édition » regroupe les 7 sports majeurs de l’évènement (BMX, Skateboard, Roller, Wakeboard, Parkour, Breaking,Trottinette) pour ne pas dépayser les fans.

Les athlètes s’affronteront par vidéos interposées, pour un prize money global de 150 000€, une somme jamais atteinte par les organisateurs même en physique ! Afin de réunir l’ensemble des fans, et de varier l’offre digitale, les finales et la cérémonie virtuelle de remise de prix auront lieu en Live.

Le E-FISE Montpellier, un défi unique et inédit qui se déroulera tout au long de l’été ! Les athlètes en BMX, Skateboard, Roller, Breaking, Parkour, Scooter, et Wakeboard, s’affronteront en ligne.

