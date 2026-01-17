Le PSG franchit une nouvelle étape dans sa stratégie culturelle avec le lancement d’Ici C’est Paris Music Lab, un laboratoire musical organisé au Parc des Princes pour façonner l’identité sonore du club.

Le Paris Saint-Germain continue d’étendre son influence bien au-delà du rectangle vert. Le club parisien a officialisé le lancement d’Ici C’est Paris Music Lab, un projet inédit mêlant création musicale, identité de marque et ouverture à la nouvelle génération d’artistes. Du 27 février au 1er mars 2026, le Parc des Princes se transformera en véritable studio de création, accueillant une session d’écriture collective pensée comme un camp créatif intensif.

Développé via PSG Publishing, la filiale d’édition musicale du club, ce projet est mené en partenariat avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles. L’objectif est clair : structurer et enrichir l’identité musicale du PSG, aussi bien dans l’enceinte du stade que sur ses plateformes digitales.

Une mixtape « Ici c’est Paris »

Pendant trois jours, artistes confirmés et talents émergents collaboreront pour créer des jingles de buts, des morceaux originaux et une mixtape baptisée Ici C’est Paris. Parmi les premiers noms annoncés figurent les rappeurs Nono La Grinta, ElGrandeToto et Carbonne, rejoints par des artistes internationaux, des compositeurs et des beatmakers. Une manière assumée pour le PSG de refléter l’énergie créative de Paris et de renforcer son rayonnement culturel à l’échelle mondiale.

Au-delà de la création, le club mise sur la détection de nouveaux talents. Un appel à candidatures est ouvert du 13 au 23 janvier, avec 1 000 dossiers maximum acceptés. Les artistes devront justifier d’une présence active sur une plateforme de streaming et fournir trois démos. Un jury composé de professionnels du secteur, notamment issus d’Universal Music Publishing Group, présélectionnera 60 profils, avant de retenir ceux qui auront accès au studio du Parc des Princes.

Avec Ici C’est Paris Music Lab, le PSG confirme sa stratégie de marque globale : faire du club une plateforme culturelle à part entière, capable de connecter sport, musique et création. Une approche résolument moderne, où l’expérience fan se joue autant dans les tribunes que dans les playlists.

A lire aussi : Tismo devient partenaire du PSG et lance une collection de montres inspirées de l’ADN du club