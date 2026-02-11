Après avoir perdu les droits du Mondial 2026 face à beIN Sports, Nicolas de Tavernost a annoncé sa démission de LFP Media, accentuant l’instabilité du football français.

Nommé en avril 2025 à la tête de LFP Media, Nicolas de Tavernost a annoncé sa démission, ce mercredi, après l’échec du dossier Coupe du monde 2026, finalement remporté par beIN Sports, selon une information du Figaro.

Ancien dirigeant de M6, Nicolas de Tavernost incarnait le renouveau espéré de la stratégie média de la LFP. Il avait notamment piloté le lancement de Ligue 1+, avec l’ambition d’élargir rapidement l’offre pour justifier une montée en gamme de l’abonnement.

« Tout le monde ne tire pas dans le même sens »

Ligue 1+ pensait avoir sécurisé les droits de diffusion des 104 matches de la Coupe du monde 2026 après un accord conclu avec la FIFA. Le contrat avait été signé et renvoyé, dans l’attente d’une validation finale. Mais beIN Sports est intervenu avec une offre financière supérieure, poussant la FIFA à revoir sa position.

La chaîne franco-qatarienne a finalement obtenu les droits des Coupes du monde 2026 et 2030. Un retournement confirmé par son directeur général adjoint Yousef al-Obaidly.

Selon Le Figaro, Nicolas de Tavernost a expliqué devant le conseil d’administration « constater que tout le monde ne tire pas dans le même sens », ajoutant ne plus être en capacité de poursuivre sa mission efficacement. Il assurera toutefois la transition avec son successeur.

Cette démission ouvre une nouvelle zone de turbulences pour la LFP et ses clubs, toujours en quête de stabilité économique.

A lire aussi : Ligue 1+ : ce que toucheront finalement les clubs grâce au lancement réussi de la chaîne