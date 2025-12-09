QSI poursuit son expansion sur le continent européen : après Braga, le propriétaire du PSG s’apprête à avaler le KAS Eupen et à en faire un nouveau maillon stratégique.

Qatar Sports Investments continue d’élargir sa galaxie football. Déjà propriétaire du PSG depuis 2011 et actionnaire minoritaire du Sporting Braga depuis 2022, le fonds qatari vient d’annoncer, via un communiqué, l’acquisition prochaine du KAS Eupen, actuel pensionnaire de Challenger Pro League (D2 belge). Un protocole d’accord a été signé et le rachat complet du club n’attend plus que les validations réglementaires pour devenir officiel.

Jusqu’ici détenu par l’Aspire Zone Foundation, également basée au Qatar, Eupen devient ainsi le troisième investissement football de QSI. Le groupe décrit la Belgique comme « un marché très attractif », où le niveau compétitif et la densité de talents offrent un terrain idéal pour structurer un projet satellite. Eupen, 7e du championnat, a déjà servi de tremplin à de nombreux jeunes… un axe que QSI souhaite renforcer.

En faire un hub performant de formation

Le propriétaire du PSG a d’ailleurs dévoilé ses priorités une fois le rachat bouclé : développer l’académie afin d’en faire un hub performant de formation, moderniser les infrastructures du club et accentuer l’engagement communautaire. Autrement dit, installer Eupen comme un club passerelle solide, pensé pour accompagner des profils en devenir tout en soutenant la progression locale.

Déjà riche d’une expérience en Belgique et fort d’une identité bien ancrée, Eupen s’apprête donc à intégrer la stratégie multi-clubs de QSI. Un nouveau chapitre s’ouvre pour la structure belge… et un pas de plus dans l’internationalisation du modèle qatari.

A lire aussi : Zinédine Zidane investit (encore) dans le foot français : direction l’Union Foot de Touraine