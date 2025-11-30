Movistar+ et DAZN conservent la Liga en Espagne pour 2027-2032, avec une hausse de 6 % et cinq matchs par journée chacun, a-t-on appris vendredi 28 novembre.

Quelqu’un a-t-il parlé de crise des droits TV ? L’Espagne n’en a visiblement pas eu connaissance. La Liga a conclu la vente de ses droits de diffusion pour l’Espagne pour le cycle 2027-2032, confirmant la stabilité du marché malgré les turbulences observées ailleurs en Europe. Comme l’annoncent nos confrères, Movistar+ et DAZN restent les diffuseurs exclusifs, chacun obtenant cinq matchs par journée de championnat, avec une alternance pour les affiches les plus prestigieuses, y compris l’un des deux chocs annuels.

5,25 milliards sur 5 ans

Le contrat représente 1,05 milliard d’euros par saison, soit une hausse de 6 % par rapport au cycle précédent et un total de 5,25 milliards sur cinq ans. Javier Tebas, président de la Liga, souligne que cette étape « renforce la stabilité et la pérennité des clubs, ainsi que de la Liga, pour les années à venir ». En y ajoutant la seconde division, la diffusion dans les bars et restaurants, la progression atteint même 9 %.

LALIGA superará los 6.135M€ en ingresos audiovisuales domésticos en el ciclo 2027/28–2031/32, un 9% más que el periodo anterior. Telefónica y DAZN renovarán con 5 partidos por jornada consolidándose como socios estratégicos. Crecimiento en todas las categorías:… pic.twitter.com/WX2gVKb752 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 28, 2025

Cette nouvelle répartition économique reste équilibrée : Movistar+ et DAZN s’engagent sur des volumes similaires et un accès prioritaire aux rencontres, permettant à chaque plateforme d’offrir une couverture complète à ses abonnés. Le dispositif reproduit la formule du cycle en cours, qui a permis à la Liga de consolider son audience domestique tout en maintenant l’attractivité commerciale de ses rencontres.

Avec ce renouvellement, la Liga montre qu’elle parvient à maintenir la croissance de ses droits TV et à offrir des garanties financières solides aux clubs espagnols, alors que d’autres championnats européens peinent à contenir la pression sur les prix des retransmissions.

