La Liga a finalement renoncé à délocaliser le match Villarreal – FC Barcelone à Miami, projet largement rejeté par les clubs. Une décision saluée par les joueurs, mais vue comme une « occasion manquée » par Javier Tebas, patron de la ligue espagnole.

Sous pression depuis plusieurs semaines, la Liga a annoncé, mardi 21 octobre, qu’elle abandonnait son projet de délocaliser le match de championnat entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami. Une initiative qui visait à marquer l’histoire du football espagnol en organisant pour la première fois un match de Liga à l’étranger. Malgré l’enthousiasme de la Liga, qui regrette cette « opportunité historique », ce projet a été largement rejeté par les clubs espagnols.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a exprimé sa déception, qualifiant la délocalisation de « moment manqué » pour le football espagnol. Selon lui, ce projet aurait permis à la Liga de « se projeter à l’international et de renforcer ses perspectives d’avenir ». Pourtant, la proposition a suscité de vives oppositions, notamment de la part du Syndicat des joueurs espagnols (AFE), qui s’est félicité de l’annulation. L’AFE a souligné que les « conditions de travail des joueurs » auraient été affectées sans consultation préalable.

L’intégrité de la Liga touchée ?

José Manuel Rodríguez Uribes, président du Conseil supérieur des sports, a également critiqué l’absence de « dialogue » préalable à cette décision. Pour lui, une telle initiative aurait dû être précédée d’un « accord de tous les clubs », car elle risquait de « porter atteinte à l’intégrité de la compétition ». Javier Tebas a réagi à ces accusations, rejetant l’idée que cette délocalisation mettait en danger l’intégrité de la Liga. Dans une déclaration sur son compte X, il a dénoncé les « pressions politiques et médiatiques » exercées par certains clubs, en particulier le Real Madrid, qui s’opposait fermement à ce projet.

Malgré cette annulation, Tebas reste déterminé à réitérer l’expérience : « Nous continuerons d’essayer. Cette fois, nous avons été très proches », a-t-il déclaré. Le match devrait se jouer finalement au stade de la Cerámica, à Villarreal, le 21 décembre.

Des projets similaires en Italie

Si la Liga fait face à un échec temporaire, d’autres ligues européennes sont également tentées par la délocalisation. En Italie, un projet similaire prévoit un match entre l’AC Milan et Côme à Perth, en Australie. Bien que validée par l’UEFA, cette délocalisation est contestée par des joueurs de Serie A, dont Adrien Rabiot et Mike Maignan.

L’association Football Supporters Europe, à l’origine de la campagne « Keep Football Home », a salué l’annulation du match à Miami comme une « victoire décisive pour le football européen ». Elle appelle désormais la Serie A à abandonner également son projet, soulignant les risques de dénaturer les compétitions et de couper les liens entre les clubs et leurs supporters.

Le défi de l’expansion à l’international

Cet épisode met en lumière le délicat équilibre entre expansion internationale et préservation de l’authenticité des compétitions. Si les ligues cherchent à capter de nouveaux marchés, notamment en Amérique du Nord, cette stratégie soulève des questions sur l’intégrité des championnats et la fidélité des supporters locaux. La Liga, la Serie A et d’autres compétitions devront trouver des solutions pour concilier ces deux enjeux dans les années à venir.

