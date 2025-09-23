MyWhoosh, la plateforme de cyclisme virtuel gratuite et partenaire officiel des Championnats du Monde Route UCI 2025, a lancé une série spéciale de missions en trois étapes, « Chasing Rainbows », ainsi qu’un nouveau monde virtuel UCI pour célébrer cette édition historique des Championnats.

Pour la première fois de l’histoire, les Championnats du Monde Route UCI se déroulent sur le continent africain, avec Kigali (Rwanda) accueillant la prestigieuse semaine de compétition du 21 au 28 septembre 2025. Connu comme le « pays des mille collines », le Rwanda offre un terrain exigeant qui mettra à l’épreuve les meilleurs coureurs du monde dans leur quête du maillot arc-en-ciel emblématique.

Missions Chasing Rainbows

Concrètement, la nouvelle série « Chasing Rainbows » recrée des éléments des parcours officiels de Kigali à l’intérieur de MyWhoosh, donnant aux cyclistes du monde entier l’opportunité de vivre les mêmes routes que les pros.

Une semaine de rattrapage sera disponible du 6 au 12 octobre, avec les trois étapes ouvertes pour permettre aux cyclistes de compléter leurs missions et de réclamer leurs récompenses.

Récompenses

À l’issue des trois étapes, les participants recevront les objets en jeu suivants :

Maillot commémoratif UCI Kigali

Badge édition spéciale Chasing Rainbows

Specialized Tarmac SL8

Lunettes Naked Optics

Bon à savoir

Née en 2019 à Abu Dhabi, EAU, MyWhoosh est une application de cyclisme virtuel gratuite.

Conçue par des professionnels et accessible à tous les cyclistes, MyWhoosh vise à repousser les limites des utilisateurs grâce à des expériences immersives, personnalisées et stimulantes.

Utilisée par les pros comme par les débutants, MyWhoosh propose des mondes virtuels spectaculaires, plus de 730 plans d’entraînement adaptés et des courses compétitives hebdomadaires.

A lire également : L’UCI et MyWhoosh dévoilent le format des Championnats du monde de cyclisme Esport UCI 2025