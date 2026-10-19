La saison NBA 2026-2027 débute le 20 octobre. En France, les amateurs de basketball pourront suivre les rencontres sur Prime Video, beIN SPORTS et le NBA League Pass. Voici les diffuseurs, les tarifs des abonnements et les principales dates à retenir pour cette nouvelle saison.

NBA 2026-2027 : où regarder les matchs en France ?

Trois diffuseurs permettent de suivre la saison NBA 2026-2027 en France, avec des offres et des programmations différentes.

Diffuseur Programme NBA Prix de l’abonnement Prime Video 86 matchs de saison régulière, NBA Cup, Play-In et Playoffs 6,99 €/mois beIN SPORTS Jusqu’à 9 matchs par semaine, All-Star Game, Playoffs et Finales NBA 2027 Dès 15 €/mois NBA League Pass Tous les matchs en direct et en replay Dès 21,99 €/mois

Prime Video : 86 matchs NBA et les Playoffs

Pour sa deuxième saison comme diffuseur de la NBA en France, Prime Video propose 86 matchs de saison régulière, ainsi que plusieurs événements majeurs de la compétition.

L’offre comprend notamment :

86 rencontres de saison régulière.

Les phases à élimination directe de la NBA Cup.

L’intégralité du Play-In.

Une sélection importante de matchs des Playoffs.

Une finale de conférence.

Les NBA Paris et Manchester Games 2027.

La NBA est accessible sans supplément pour les abonnés Amazon Prime, au tarif de 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

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beIN SPORTS : jusqu’à 9 matchs NBA par semaine et les Finales 2027

Partenaire historique de la NBA en France depuis 2012, beIN SPORTS poursuit la diffusion du championnat américain pour la saison 2026-2027.

La chaîne propose jusqu’à neuf matchs de saison régulière par semaine, le NBA Christmas Day, le All-Star Game, une sélection des Playoffs et une finale de conférence.

beIN SPORTS diffusera également les Finales NBA 2027 en direct, après une édition 2026 proposée sur Prime Video.

Les abonnés pourront retrouver l’émission NBA Extra, consacrée à l’actualité de la ligue américaine.

L’abonnement beIN SPORTS est accessible à partir de 15 € par mois.

NBA League Pass : regarder tous les matchs NBA en streaming

Le NBA League Pass permet de suivre l’ensemble des rencontres de la saison NBA 2026-2027, en direct et en replay.

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Accessible depuis le site officiel et l’application NBA, le service propose notamment :

Tous les matchs de saison régulière.

Les rencontres des Playoffs et des Finales NBA.

Les matchs en replay.

Les statistiques et différents contenus complémentaires.

La formule standard du NBA League Pass est proposée à partir de 21,99 € par mois. Le service est également accessible via Prime Video avec un abonnement supplémentaire.

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NBA 2026-2027 : les grandes dates de la saison

Voici les principaux rendez-vous du calendrier NBA 2026-2027 :

20 octobre 2026 : début de la saison régulière.

début de la saison régulière. 30 octobre 2026 : début de la NBA Cup.

début de la NBA Cup. 11 décembre 2026 : finale de la NBA Cup.

finale de la NBA Cup. 25 décembre 2026 : NBA Christmas Day.

NBA Christmas Day. 14 janvier 2027 : NBA Paris Game, San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans.

NBA Paris Game, San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans. 17 janvier 2027 : NBA Manchester Game, New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs.

NBA Manchester Game, New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs. 19 au 21 février 2027 : NBA All-Star Weekend à Phoenix.

NBA All-Star Weekend à Phoenix. 11 avril 2027 : fin de la saison régulière.

fin de la saison régulière. 13 au 16 avril 2027 : NBA Play-In Tournament.

NBA Play-In Tournament. 17 avril 2027 : début des Playoffs NBA.

début des Playoffs NBA. Juin 2027 : Finales NBA.

Le NBA Paris Game constituera l’un des temps forts de la saison en France, avec le retour de Victor Wembanyama à l’Accor Arena de Paris sous le maillot des San Antonio Spurs. La rencontre sera diffusée sur Prime Video le 14 janvier à 20h, heure française.