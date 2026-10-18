Du 18 au 25 octobre 2026, le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes s’installe à la LDLC Arena de Lyon. Joueurs, sponsors, diffusion TV et dotation financière : voici les informations à connaître sur ce nouvel ATP 250.

Le tennis masculin fait son retour à Lyon. Du 18 au 25 octobre 2026, la LDLC Arena accueille la première édition du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, un tournoi ATP 250 organisé sur dur indoor et dirigé par Thierry Ascione. Il prend la succession de l’Open 13 Provence, auparavant disputé à Marseille.

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Quels joueurs seront présents ?

Plusieurs joueurs de premier plan sont annoncés, notamment Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Flavio Cobolli et Stan Wawrinka. Côté français, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Corentin Moutet et le jeune Moïse Kouame figurent parmi les engagés. Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison, et Frances Tiafoe ont déclaré forfait.

Quels sont les partenaires du tournoi ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes occupe le rang de partenaire titre. Parmi les partenaires majeurs figurent Eiffage, BNP Paribas, Emirates, Veolia, la Métropole de Lyon, DLSI, Sodexo et Babolat. Le tournoi compte également plusieurs partenaires officiels, dont Polestar, Dunlop, Winamax, Richard Orlinski et CODEAGE.

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Quel prize money ?

La dotation totale atteint 757.320 euros. Le vainqueur empochera 115.195 euros, contre 67.200 euros pour le finaliste. Les demi-finalistes toucheront 39.505 euros et les quarts de finalistes 22.890 euros.

Où regarder le tournoi ?

Les rencontres seront diffusées en France sur Eurosport, ainsi que sur la plateforme Tennis TV.

Les qualifications ont débute ce dimanche 18 octobre, avant le tableau principal. Les quarts de finale se joueront vendredi 23 octobre, les demi-finales samedi 24 octobre et la finale dimanche 25 octobre à partir de 15 h 30.

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